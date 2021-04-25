ФСИН опровергла убийство начальника СИЗО №1 на охоте в Забайкалье

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России по Забайкальскому краю опровергает гибель начальника СИЗО №1 Валерия Германа на охоте, в ходе которой погиб начальник управления ФСИН, генерал-майор внутренних войск Евгений Шихов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.

«Информация о том, что второй погибший сегодня — начальник СИЗО-1 в Забайкалье, не соответствует действительности. Второй погибший — гражданский, к УФСИН не имеет отношения», — указано в сообщении.

Ранее местные СМИ писали, что во время охоты был застрелен глава управления ФСИН по Забайкальскому краю, генерал-майор внутренней службы Евгений Шихов. По данным собеседника агентства, стрельбу учинил сторож охотничьего хозяйства, он был пьян. Он рассказал, что мужчина по каким-то причинам открыл огонь из дробовика. По словам источника, генерал умер на месте, а второй человек скончался по дороге в больницу.

При этом «Пятый канал» со ссылкой на источник заявлял, что два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов повздорили с местным егерем, когда тот потребовал у охотников документы. Во время конфликта инспектор лесхоза стрелял по правоохранителям.

Как сообщалось, правоохранители уже задержали подозреваемого, с ним проводится работа.

Также стало известно, что по факту убийства главы управления ФСИН по Забайкалью возбуждено дело.