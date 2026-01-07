Размер шрифта
В Финляндии рассказали об историческом фиаско «коалиции желающих» в Париже

Политик Мема назвал встречу «коалиции желающих» в Париже историческим фиаско
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Саммит «коалиции желающих» в Париже 6 января обернулся историческим фиаско. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Они назвали саммит успешным, но на самом деле это полный провал», — написал политик.

По его словам, Европа продолжает придерживаться своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть время для перевооружения, оказать давление на Россию и ввести новые санкции. Мема подчеркнул, что лидеры стран ЕС по-прежнему не хотят учитывать первопричины украинского кризиса. В связи с этим финский политик назвал Европу главным препятствием на пути к миру.

До этого профессор политологии в Университете Род-Айленда (США) Николай Петро заявил, что даже если Украину признают победительницей в конфликте с Россией, весь мир все равно будет считать проигравшей Европу, поскольку она не смогла предотвратить эту ситуацию

Эксперт также отметил, что пока американский президент Дональд Трамп призывает изменить восприятие России для установления новых отношений, страны ЕС выступают в конфликте «разрушителем».

Ранее Лавров назвал Европу главным препятствием к миру на Украине.

