Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Штат Флорида намерен выдвинуть свои обвинения против Мадуро

Глава Флориды Десантис заявил, что штат выдвинет свои обвинения против Мадуро
Eduardo Munoz/Reuters

Власти американского штата Флорида намерены выдвинуть обвинения против похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро по статьям о нелегальной миграции и контрабанде наркотиков. Об этом заявил губернатор штата Рон Десантис журналистам, передает Miami Herald.

«Мы очень серьезно рассматриваем возможность возбудить дело против Николаса Мадуро на уровне штата», — сказал он.

Губернатор отметил, что дело будет проходить через генеральную прокуратуру. По словам Десантиса, венесуэльский лидер был связан с незаконным ввозом наркотиков, в частности, во Флориду. Мадуро якобы освобождал контрабандистов из тюрем в Венесуэле и отправлял их в США через границу.

Среди прочих — члены объявленной в США террористической группировки Tren de Aragua («Поезд Арагуа»), добавил глава штата, назвав это «крайне враждебным актом» со стороны президента южноамериканской республики.

В соцсети X Десантис заявил, что обвинения могут быть предъявлены как на уровне штата, так и на федеральном уровне, поскольку это две разные юрисдикции.

5 января Мадуро предстал перед федеральным судом в Нью-Йорке, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты рассказали о звездных соседях Мадуро в СИЗО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27572695_rnd_7",
    "video_id": "record::5af898f8-4fad-4ec0-8dd1-69716d773979"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+