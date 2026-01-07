Штат Флорида намерен выдвинуть свои обвинения против Мадуро

Глава Флориды Десантис заявил, что штат выдвинет свои обвинения против Мадуро

Власти американского штата Флорида намерены выдвинуть обвинения против похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро по статьям о нелегальной миграции и контрабанде наркотиков. Об этом заявил губернатор штата Рон Десантис журналистам, передает Miami Herald.

«Мы очень серьезно рассматриваем возможность возбудить дело против Николаса Мадуро на уровне штата», — сказал он.

Губернатор отметил, что дело будет проходить через генеральную прокуратуру. По словам Десантиса, венесуэльский лидер был связан с незаконным ввозом наркотиков, в частности, во Флориду. Мадуро якобы освобождал контрабандистов из тюрем в Венесуэле и отправлял их в США через границу.

Среди прочих — члены объявленной в США террористической группировки Tren de Aragua («Поезд Арагуа»), добавил глава штата, назвав это «крайне враждебным актом» со стороны президента южноамериканской республики.

В соцсети X Десантис заявил, что обвинения могут быть предъявлены как на уровне штата, так и на федеральном уровне, поскольку это две разные юрисдикции.

5 января Мадуро предстал перед федеральным судом в Нью-Йорке, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты рассказали о звездных соседях Мадуро в СИЗО.