Новости политики

В Совфеде заявили, что нефть для США важнее демократии

Сенатор Клишас: в истории с Венесуэлой нефть оказалась важнее демократии
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

В истории с Венесуэлой для Соединенных Штатов нефть оказалась важнее демократии. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Клишас, комментируя слова президента Дональда Трампа о том, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции.

«Все-таки нефть в истории с Венесуэлой важнее демократии», — констатировал парламентарий.

До этого официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала «типичным буллингом» попытки Соединенных Штатов заставить Венесуэлу разорвать связи с Москвой и Пекином ради передачи нефтяных ресурсов американским компаниям. Представитель МИД напомнила, что Венесуэла является суверенным государством, которое обладает полным и неотъемлемым суверенитетом над своими ресурсами. Подобные действия Вашингтона нарушают международное право и права народа Венесуэлы, констатировала она.

3 января американский лидер сообщил, что крупнейшие нефтяные компании США инвестируют в Венесуэлу миллиарды долларов, восстановят разрушенную нефтяную инфраструктуру и начнут зарабатывать деньги для страны.

Ранее экономист оценил способность США присвоить нефть Венесуэлы.

