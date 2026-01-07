Размер шрифта
Лавров заявил, что политики в Европе «обречены»

Лавров: европейские политики обречены, поскольку не верят в свои стратегии
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в ходе разговора с девочкой Евангелиной в рамках акции «Елка желаний» заявил, что европейские политики, устраивающие «антироссийскую истерику», сами не верят в свои стратегии, поэтому они обречены. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, политики из Европы требуют «своровать» деньги России и поддерживать Украины, чтобы она продолжала боевые действия с российской стороной.

«Они (европейские политики — прим. ред.) не верят в то, что это реализуемые стратегии. И отсутствие веры в то, чем они занимаются, уже их обрекает», — заявил Лавров.

Глава МИД добавил, что главной дипломатической задачей является обеспечение внешнего сопровождения тех усилий, которые Россия предпринимает для решения внутренних задач. В них, по словам министра, входят обеспечение своей безопасности, благополучия граждан и роста благосостояния населения. Лавров призвал подрастающее поколение присмотреться к профессии дипломата.

Лавров исполнил новогоднюю мечту тринадцатилетней Евангелины из Подмосковья в рамках «Елки желаний». Девочка мечтала о встрече с министром и даже смогла записать интервью, задать вопросы про карьеру, хобби и изучение иностранных языков.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Президент в этом году пообещал исполнить желания трех ребят, например, пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который мечтал попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Для Варвары Смахтиной Путин организовал посещение «Щелкунчика» в Большом театре». А 11-летняя девочка Маша из Красноярского края получила в качестве новогоднего подарка от российского лидера щенка мопса.

Ранее на Западе заявили, что Европа без США не сможет долго воевать с Россией.

