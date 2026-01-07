Онлайн-платформа прогнозов отказалась выплатить выигрыши за ставки на вторжение в Венесуэлу

Платформа Polymarket не выплатит выигрыши за ставки на вторжение США в Венесуэлу

Онлайн-платформа прогнозов Polymarket отказалась выплачивать выигрыши пользователям, сделавшим ставки на вторжение США в Венесуэлу. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Трамп пригрозил Родригес, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала Трампа к миру и диалогу.

Новость дополняется.