В Северной Осетии отразили атаку украинского беспилотника

Меняйло: средства ПВО рождественской ночью сбили дрон ВСУ в Северной Осетии
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 7 января уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Северной Осетией. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Меняйло.

«По подтвержденной информации, беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Северной Осетии в рождественскую ночь», — написал он.

По словам главы региона, в результате падения обломков никто не пострадал, разрушений нет.

До этого стало известно, что в рождественскую ночь силы противовоздушной обороны России уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами.

Так, с 23:00 6 января до 07:00 7 января средства ПВО перехватили девять дронов. Пять из них были сбиты над акваторией Черного моря, два — над территорией Республики Крым, еще по одному — над Краснодарским краем и Республикой Северная Осетия — Алания.

Ранее силы ПВО ликвидировали над Крымом, Азовским и Черным морями 11 дронов.

