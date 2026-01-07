Месси ответил, видит ли себя в роли тренера в будущем

Месси заявил, что не видит себя в роли тренера

Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что не видит себя в роли тренера в будущем, передает Ole.

«Честно говоря, я не вижу себя в качестве тренера. Мне нравится идея быть управленцем, но, если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочёл роль владельца клуба», — сказал Месси.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ».

Ранее сообщалось о том, что Месси может вернуться в «Барселону».