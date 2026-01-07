Билан выпустил трек с ИИ-Снегурочкой

Певец Дима Билан сообщил в Telegram-канале, что записал совместный трек с искусственным интеллектом.

Билан сгенерировал образ Снегурочки для своей песни «Границы». Артист назвал волнительным моментом создание композиции с вокалом нейросети.

«Для нас это по-настоящему волнительный момент. Потому что мы пошли туда, где еще не было готовых формул, такое в мире делается впервые: соединяется виртуальный образ и живой вокал, искусственный интеллект и абсолютно настоящие эмоции. На этом пути было много сомнений и поисков. Не было примеров и инструкций — только интуиция и желание попробовать», — поделился артист.

Билан исполнил собственную партию самостоятельно. Он опубликовал клип к песне. В нем также «снялась» ИИ-Снегурочка. Музыку и лирику композиции написал Александр Комович.

Продюсер и композитор Максим Фадеев стал одним из первых в российском шоу-бизнесе, кто начал применять ИИ-технологии в своем творчестве. 13 августа он выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос».

Ранее Фадеев заявил о снижении качества музыки из-за ИИ.