В России готовят новые ГОСТы для пищевой сферы и спортпита

Росстандарт планирует принять в 2026 году ГОСТы на боярышник, шиповник и мед
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Росстандарт в 2026 году намерен утвердить ряд новых ГОСТов в сфере пищевой продукции, включая стандарты на плоды боярышника и шиповника, а также продукты пчеловодства. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Антон Шалаев.

По его словам, в планах на следующий год также утверждение стандартов на диетические пшеничные и ржаные отруби, амарантовую крупу, а также обновление ГОСТа с терминами и определениями для продукции спортивного питания.

Кроме того, ведомство совместно с Минсельхозом начнет работу по выявлению показателей безопасности и качества пищевых продуктов, для которых в настоящее время отсутствуют современные гостированные методы испытаний. Шалаев выразил надежду, что в 2026 году будет подготовлена подробная программа по актуализации таких стандартов.

Накануне руководитель Роскачества Максим Протасов сообщал, что в конце 2026 года в России утвердят ГОСТ на шаурму.

Ранее россиянам рассказали, как не отравиться покупной шаурмой.

