Врач назвала главные ошибки в хранении лекарств

Врач Ткачева: хранение лекарств на кухне может сделать их вредными
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Неправильное хранение лекарств, например, на кухне или в ванной комнате может сделать их бесполезными и даже вредными, рассказала «Газете.Ru» директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Отдельное внимание стоит уделить правильному хранению лекарственных препаратов. В пожилом возрасте из-за забывчивости препараты нередко оставляют на столе, в ванной комнате или на кухне, где высокая температура, влажность и пар постепенно изменяют свойства медикаментов. Любые препараты могут стать бесполезными или даже вредными, если их хранить не в соответствии с инструкцией: повышенная влажность, жара или прямой солнечный свет способны разрушать действующие вещества», – говорит врач.

Также Ткачева подчеркнула, что важно утилизировать лекарства с истекшим сроком годности или изменившие цвет, запах, консистенцию, чего, по словам доктора, многие пожилые люди не делают.

«Чтобы избежать случайного приема испорченного препарата, важно регулярно проводить ревизию домашней аптечки и избавляться от просроченных и подозрительных лекарств. Выделите отдельный шкафчик или коробку-аптечку для медикаментов. Не держите лекарства в ванной, на кухне или на подоконнике. Оптимальное место хранения – сухое, прохладное, защищенное от прямого света. Если на упаковке указано «хранить в холоде», поместите препарат в холодильник, но не замораживайте их. Таблетки следует держать в родных блистерах и флаконах до полного использования. Не перекладывайте разные пилюли в один флакон – так вы рискуете их перепутать. Регулярно проверяйте сроки годности и следите за состоянием препаратов», – заключила доктор.

Ранее врач рассказал, что щелчок при открытии рта может указывать на артрит.

