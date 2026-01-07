Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В США заявили о якобы предложении России «обменять» Венесуэлу на Украину

AP: Россия якобы предлагала США обменять Венесуэлу на Украину в 2019 году
Julia Demaree Nikhinson/AP

В ходе первого президентского срока Дональда Трампа российские официальные лица якобы дали понять, что готовы позволить Вашингтону свободно отстаивать свои интересы в Венесуэле, если США позволят Москве делать то же самое на Украине. Об этом заявила бывший советник Трампа Фиона Хилл на слушаниях в конгрессе в 2019 году, на которые обратило внимание агентство Associated Press.

«Россияне неоднократно выдвигали идею «очень странного обмена между Венесуэлой и Украиной», заявила Хилл во время слушаний в Конгрессе в 2019 году. Ее комментарии вновь всплыли на этой неделе и были распространены в социальных сетях после тайной операции США по захвату Мадуро», — говорится в тексте.

По ее словам, Москва якобы продвигала эту идею через прессу, упоминая доктрину Монро. Она гласит о том, что Европа не вмешивается в дела Латинской Америки, а Вашингтон – в дела Европы.

Как пишет AP, российские чиновники «никогда не делали официального предложения», однако тогдашний посол Анатолий Антонов «неоднократно намекал» Хилл, что Россия готова позволить США «действовать по своему усмотрению в Венесуэле, если США поступят так же в отношении России в Европе».

«Раньше были намеки, подмигивания, типа, а как насчет заключения сделки? Но тогда [в США] это никого не интересовало», — сказала Хилл.

5 января 2026 года лидера Венесуэлы Николаса Мадуро начали судить в США за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

3 января американские войска нанесли удары по Венесуэле, в том числе по столице республики. Дональд Трамп назвал проведенную операцию успешной, а также сообщил о захвате президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его супруги.

Ранее Захарова назвала часто употребляемое в ООН слово по ситуации с Мадуро.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27572785_rnd_2",
    "video_id": "record::5af898f8-4fad-4ec0-8dd1-69716d773979"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+