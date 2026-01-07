В США заявили о якобы предложении России «обменять» Венесуэлу на Украину

В ходе первого президентского срока Дональда Трампа российские официальные лица якобы дали понять, что готовы позволить Вашингтону свободно отстаивать свои интересы в Венесуэле, если США позволят Москве делать то же самое на Украине. Об этом заявила бывший советник Трампа Фиона Хилл на слушаниях в конгрессе в 2019 году, на которые обратило внимание агентство Associated Press.

«Россияне неоднократно выдвигали идею «очень странного обмена между Венесуэлой и Украиной», заявила Хилл во время слушаний в Конгрессе в 2019 году. Ее комментарии вновь всплыли на этой неделе и были распространены в социальных сетях после тайной операции США по захвату Мадуро», — говорится в тексте.

По ее словам, Москва якобы продвигала эту идею через прессу, упоминая доктрину Монро. Она гласит о том, что Европа не вмешивается в дела Латинской Америки, а Вашингтон – в дела Европы.

Как пишет AP, российские чиновники «никогда не делали официального предложения», однако тогдашний посол Анатолий Антонов «неоднократно намекал» Хилл, что Россия готова позволить США «действовать по своему усмотрению в Венесуэле, если США поступят так же в отношении России в Европе».

«Раньше были намеки, подмигивания, типа, а как насчет заключения сделки? Но тогда [в США] это никого не интересовало», — сказала Хилл.

5 января 2026 года лидера Венесуэлы Николаса Мадуро начали судить в США за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

3 января американские войска нанесли удары по Венесуэле, в том числе по столице республики. Дональд Трамп назвал проведенную операцию успешной, а также сообщил о захвате президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его супруги.

