Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Украинский военнопленный раскрыл детали обучения ВСУ иностранным инструктором

Пленный Вовченко: немецкий инструктор учил ВСУ обращаться с оружием
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Немецкий инструктор обучал украинских солдат правильно обращаться с оружием в учебном центре в Сумской области. Об этом РИА Новости рассказал украинский военнопленный Павел Вовченко.

Он уточнил, что инструктор приезжал к ним в центр, чтобы показать технику удержания оружия. При этом сам инструктор не знал русского или украинского языка и общался через переводчика.

До этого Вовченко в интервью информагентству рассказал, что решил покинуть армию из-за «дружественного огня» на фронте.

Он пояснил, что при одном из выходов на боевую задачу стал свидетелем нескольких ликвидаций товарищей. Он сообщил, что после него на участок фронта зашла вторая группа, и сразу же последовали удары с беспилотников, в результате чего один человек спастись не смог, а трое получили ранения. Позже он оставался один из выживших после этих инцидентов, поэтому принял решение о дезертирстве.

Ранее Минобороны сообщило об уничтоженных дронах над Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27572671_rnd_1",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Как жалоба в Роспотребнадзор может помочь отстоять свои права. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+