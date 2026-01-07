Двое мужчин выгуливали собак на детской площадке и избили петербурженку за замечание

В Санкт-Петербурге двое мужчин избили 62-летнюю женщину из-за замечания о выгуле собак. Об этом она рассказала 78.ru.

Днем 6 января Светлана Кабакова, председательница дома 141 по Невскому проспекту, вышла во двор, чтобы попросить владельцев автомобилей убрать транспорт перед приездом трактора. Она заметила двух мужчин, которые выгуливали собак на детской площадке, и сделала им замечание. После разговора «на повышенных тонах» один из жильцов пришел в ярость и напал на женщину. Затем к нему присоединился второй мужчина.

«Он подошел со спины, взял, ударил меня. Я упала, таскал меня, пинал меня, как будто я труп, что ли. <...> Когда меня там избивал, он уже от поводка избавился. Собака где-то бегала, кусала, подрала меня всю. <...> Мужчины вдвоем меня, как труп, оттащили от камеры, чтобы никто не видел. Ну, и пистолетом там мне по голове», — рассказала Светлана.

Она получила травмы головы, ушибы ребер и раны на локтях, была доставлена в больницу, но сейчас лечится амбулаторно. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что заявление пострадавшая не писала, но напавший на нее 51-летний мужчина уже задержан. Петербуржца привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, однако ему может грозит и уголовное разбирательство.

По словам жильцов, собака одного из злоумышленников уже нападала на другую жительницу дома.

Ранее трое неизвестных избили петербуржца из-за замечания и скрылись на машине.