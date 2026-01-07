Гладков сообщил о гибели мужчины после взрыва дрона в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя в Борисовском округе.

По его данным, трагедия произошла в селе Грузское, где детонировал вражеский беспилотник. Мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что произошедшее стало тяжелой утратой для семьи и всего муниципалитета.

Накануне в Грайвороне Белгородской области в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мирный житель. По данным Гладкова, мужчина самостоятельно обратился в местную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

До этого в результате атаки дронами Вооруженных сил Украины двух муниципалитетов в Белгородской области пострадали два мирных жителя. По словам Гладкова, один из ударов пришелся по автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. В результате удара FPV-дрона множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и ног получил мужчина. Его доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. В результате второй атаки повреждена еще одна машина.

Ранее ВСУ ударили по нефтебазе в Белгородской области.