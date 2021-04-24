Эксперт оценил риск роста заболеваемости COVID-19 из-за длинных майских праздников

Нерабочие дни между майскими праздниками не спровоцирует рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России при соблюдении санитарных правил, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Не спровоцирует, если мы все продолжим придерживаться санитарных правил», – подчеркнул эксперт.

Он посоветовал россиянам отказаться от посещения многолюдных общественных мест и соблюдать масочный режим.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.

За весь период пандемии в России зарегистрировано более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 107 тысяч — с летальным исходом, полностью выздоровели более 4,3 млн человек.