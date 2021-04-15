Регулятор США перенес решение по вакцине Johnson & Johnson

Центры по контролю и распространению заболеваний (CDC) в США отложил решение по применению вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Johnson & Johnson, передает NBC News.

Сообщается что, многие эксперты центров в настоящее время не обладают достаточной информации, чтобы принять решение об использовании препарата Johnson & Johnson.

По информации телеканала, снова собраться для принятия решения они планируют в ближайшие недели.

На этой неделе стало известно, что компания Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в Европе на фоне расследования случаев образования тромбов у привившихся пациентов.

До этого американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson в США.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало расследование случаев образования тромбов после применения данной вакцины.