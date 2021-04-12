В Санкт-Петерубрге обрушилась кровля горящей «Невской мануфактуры» на площади 10 тыс. кв. м. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на городское управление МЧС РФ.

«В кирпичном шестиэтажном нежилом (здании) размерами 35 на 150 метров… происходит горение на площади 10 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли», — говорится в сообщении.

Ранее два человека пострадали в результате пожара на фабрике — двое пожарных получили ожоги 40-50% поверхности тела.

Ранее в ГУ МЧС по Петербургу сообщили агентству, что в 12.35 в понедельник,12 апреля, в ведомство поступило сообщение о пожаре по адресу: Октябрьская набережная, 50. Огонь затронул 4 и 5 этажи производственного здания размерами 35 на 50 метров. Позже площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. метров.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара.