В России выявили 8 702 новых случая коронавируса

В России выявили еще 8 702 случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день вылечились 7 230 пациентов, скончались 337.

За весь период пандемии в России подтвердили 4 641 390 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 4 265 509 человек, умерли 102 986.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил прогнозы о росте заболеваемости COVID-19 в России в апреле.