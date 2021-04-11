В России выявили 8 702 новых случая коронавируса
Катерина Медведева
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В России выявили еще 8 702 случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб в Telegram-канале.
Также за прошедший день вылечились 7 230 пациентов, скончались 337.
За весь период пандемии в России подтвердили 4 641 390 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 4 265 509 человек, умерли 102 986.
Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил прогнозы о росте заболеваемости COVID-19 в России в апреле.
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