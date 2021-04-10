В Москве выявили более 2 тыс. заражений коронавирусом

В Москве за сутки выявили 2 006 заражений коронавирусом. Об этом пишет оперштаб в Telegram.

В Москве за сутки от COVID-19 скончались 53 человека, всего от коронавируса умерли 17 192 человека.

Накануне в Москве за сутки выявили 2 412 заражений коронавирусом.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 006), Санкт-Петербурге (699), Московской области (587), Нижегородской области (245) и Ростовской области (240).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 632 688 случаев коронавирусной инфекции, из них 102 649 — с летальным исходом. Вылечились 4 258 279 человек.