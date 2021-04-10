Два тела обнаружили в общественном туалете в центре Москвы

Тела двух человек обнаружены в кабинке общественного туалета в торговом центре в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Краснопресненской набережной в центре столицы. Как сообщает телеканал, два человека вместе зашли в туалет, где провели около двух часов, звуков борьбы никто из окружающих не слышал.

После вскрытия кабинки в ней были найдены тела обоих людей, они находились на полу. По данным РЕН ТВ, в качестве причины смерти предварительно рассматривается передозировка неизвестными веществами. На месте работают экстренные службы, другие подробности на данный момент не приводятся.

Ранее сообщалось, что в московской квартире было обнаружено тело школьника, учащегося в третьем классе. 8 апреля ребенка 2011 года рождения обнаружили мертвым, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.