Трамп заявил, что Венесуэла под управлением США сильно изменилась

Трамп: США теперь управляют Венесуэлой, которая сильно изменилась за неделю

Соединенные Штаты теперь управляют Венесуэлой, которая сильно изменилась всего за неделю. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая с речью по случаю переименования в его честь одной из улиц в Палм-Бич (штат Флорида), пишет ТАСС.

По его словам, американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро «за его преступления против США и остального мира».

«Мы теперь управляем страной», — подчеркнул Трамп, имея в виду Венесуэлу.

Он отметил, что это теперь «другая страна», которая «очень сильно изменилась всего за неделю».

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января 2026 года Мадуро начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президент республики Делси Родригес, 5 января она официально вступила в должность. По информации СМИ, разведка ЦРУ решила, что чиновники из окружения Мадуро лучше всего подходят для управления страной.

Ранее посол России в Венесуэле рассказал об условиях Мадуро в тюрьме.