Байден заявил об «эпидемии насилия» в США

Президент США Джо Байден заявил, что в США происходит «эпидемия насилия» с использованием огнестрельного оружия, а также предложил ужесточить контроль за распространением оружия. Об этом пишет CNN.

«Насилие с применением оружия в этой стране – это эпидемия и позор перед лицом всего мира», — сказал американский президент.

Байден распорядился применить конкретные меры. Во-первых, Минюст должен усилить контроль за продажей так называемых «стволов-призраков», то есть наборы в свободной продаже, которые можно купить и собрать из их деталей оружие.

Во-вторых, ведомство усилит контроль за оборотом стабилизаторов, которые увеличивают точность стрельбы пистолетов.

В-третьих, будут разработаны рекомендации местным властям по принятию закона, которые позволит родственникам в судебном порядке ограничить доступ их родных к оружию в определенных ситуациях.

Ранее в США в штате Северная Каролина семья из пяти человек, среди которых были два ребенка, стали жертвами стрельбы. Шестому пострадавшему удалось выжить, его доставили в больницу.

В США часто происходят подобные случаи с использованием огнестрельного оружия. Так, 3 апреля в американском штате Виргиния неизвестный устроил стрельбу в городе Виргиния-Бич. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили трех человек, которые получили огнестрельные ранения, один из них скончался на месте.