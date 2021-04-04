Мужчина расстрелял отказавшегося впустить его в ТЦ Москвы охранника

На западе Москвы в торговом центре произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

Сотрудник охраны ТЦ на Тушинской улице отказался пускать в здание мужчину. После этого между ними произошел конфликт.

В результате мужчина выстрелил в охранника. По предположениям столичной полиции, огонь велся из травматического пистолета.

Сотрудник охраны получил травму ноги, а стрелявший — скрылся с места. Полиция проводит его розыск, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве водитель скорой помощи открыл стрельбу в ходе конфликта на дороге.