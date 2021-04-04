Мужчина расстрелял отказавшегося впустить его в ТЦ Москвы охранника
Ника Пикекатлет
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На западе Москвы в торговом центре произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию.
Сотрудник охраны ТЦ на Тушинской улице отказался пускать в здание мужчину. После этого между ними произошел конфликт.
В результате мужчина выстрелил в охранника. По предположениям столичной полиции, огонь велся из травматического пистолета.
Сотрудник охраны получил травму ноги, а стрелявший — скрылся с места. Полиция проводит его розыск, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Москве водитель скорой помощи открыл стрельбу в ходе конфликта на дороге.
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