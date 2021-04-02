В Москве мошенники попытались обмануть родственника Сталина

В Москве мошенники предприняли попытку обмануть родственника Иосифа Сталина 92-летнего ветерана войны Леонид Аллилуев на сумму более трех млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства, ветеран заявил в полицию и рассказал о звонках неизвестных, которые под видом сотрудников МВД предлагали ему перевести все данные с его счетов в целях «проведения экспертизы».

В рамках взаимодействия Аллилуева и полиции сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать одну из злоумышленниц. 33-летней Анастасии Белянкиной была назначена встреча с потерпевшим, на которой она предъявила фиктивные документы.

«Свою вину она полностью признала», — уточнил собеседник агентства.

Леонид Аллилуев является старшим сыном сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.