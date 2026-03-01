Размер шрифта
Пропавшая пять месяцев назад мать двоих детей из Самары сменила имя и вышла на связь

Пропавшая в октябре актриса из Самары Савельева вышла на связь с родными
Николь Старкова/VK

Пропавшая в октябре прошлого года самарская актриса Екатерина Савельева сама позвонила родным. Об этом пишет kp.ru.

Мать двоих детей не выходила на связь пять месяцев, но 16 февраля написала своей невестке Олесе Смирновой: «Привет, как дела?» Затем Савельева позвонила ей, заявив, что отдыхает в Геленджике, и пообещала вернуться в Самару, чтобы забрать семилетнюю дочь.

После этого неожиданного разговора Олесе начали писать неизвестные, они были недовольны тем, что семья обратилась в полицию в связи с исчезновением Екатерины.

Незадолго до этого женщина сообщила родным, что уезжает в Казахстан «на обучение от своей школы». Также 32-летняя женщина сменила имя на Николь Старкову и получила новый паспорт. Близкие решили, что она могла стать участницей сообщества «Мудрость и сила», которое обладает признаками секты: агрессивной рекламой, жесткой внутренней иерархией и использованием псевдонаучных и эзотерических практик.

Позже ее якобы видели в одном из казахстанских городов, просящей милостыню. Кроме того, родные выяснили, что на выполнение заданий «школы» россиянка взяла в кредит 3 млн рублей. Некоторое время назад девушка рассталась с мужем, с которым прожила десять лет. У пары есть двое детей, они остались с отцом.

Ранее в США женщина пропала и была найдена живой спустя 25 лет.

 
