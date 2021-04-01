Более 10 млн комплектов «Спутника V» введено в гражданский оборот по всему миру

Более 10 млн комплектов российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» по состоянию на 31 марта введено в гражданский оборот по всему миру. Об этом заявила руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, кандидат биологических наук Инна Должикова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что к настоящему времени отечественный препарат зарегистрирован в 58 странах мира.

Накануне, 31 марта, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна может закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» уже на следующей неделе.

Пока российский препарат не прошел сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.