Власти Тувы решили не проводить новогодние мероприятия для взрослых

Глава Тывы Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале, что власти республики в очередной раз приняли решение не проводить новогодние корпоративы и масштабные праздничные мероприятия для взрослых.

«В текущих условиях проведение масштабных новогодних мероприятий с корпоративами и салютами является неэтичным по отношению к нашим защитникам, участвующим в спецоперации», — сказано в сообщении.

Глава призвал местных жителей отметить праздник в кругу семьи, а сэкономленные средства направить на гуманитарную помощь российским военнослужащим. При этом глава республики подчеркнул, что детские утренники, ледовые городки и другие мероприятия для детей отменяться не будут.

В 2023 году Ховалыг также подписал распоряжение о запрете чиновникам проводить новогодние корпоративы.

В конце ноября ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов, рассказал, что мошенники могут применять различные схемы обмана в сезон подготовки к новогодним корпоративам. По словам эксперта, тематика подобных мероприятий привлекательна для злоумышленников из-за сезонного ажиотажа и сжатых сроков, вынуждающих компании быстро принимать решения.

