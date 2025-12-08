Обломки украинского БПЛА повредили дома в Волгоградской области

Дома в Волгограде получили повреждения в результате падения обломков сбитого украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщила мэрия города.

В заявлении говорится, что специалисты начнут поквартирное обследование домов после того, как сотрудники оперативных служб завершат работы на месте происшествия.

«Муниципалитет оперативно приступит к <...> обследованию домов, где было повреждено остекление <...>, для замеров оконных проемов и проведения в дальнейшем работ по восстановлению остекления», — рассказали в мэрии.

8 декабря губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в административном центре региона было зафиксировано падение обломков украинского дрона. Фрагменты БПЛА обнаружили в районе домов №12 и 13 на улице Ладыгина в Тракторозаводском районе. На этом фоне профильные службы подготовили для жильцов пункты временного размещения. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, всего в течение ночи над территорией страны сбили 67 украинских беспилотников самолетного типа. Девять из них перехватили над Волгоградской областью.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА пострадал человек.