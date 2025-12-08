На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Обломки украинского БПЛА повредили дома в Волгоградской области

В ряде домов в Волгограде из-за падения обломков БПЛА оказались разбиты окна
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Дома в Волгограде получили повреждения в результате падения обломков сбитого украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщила мэрия города.

В заявлении говорится, что специалисты начнут поквартирное обследование домов после того, как сотрудники оперативных служб завершат работы на месте происшествия.

«Муниципалитет оперативно приступит к <...> обследованию домов, где было повреждено остекление <...>, для замеров оконных проемов и проведения в дальнейшем работ по восстановлению остекления», — рассказали в мэрии.

8 декабря губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в административном центре региона было зафиксировано падение обломков украинского дрона. Фрагменты БПЛА обнаружили в районе домов №12 и 13 на улице Ладыгина в Тракторозаводском районе. На этом фоне профильные службы подготовили для жильцов пункты временного размещения. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, всего в течение ночи над территорией страны сбили 67 украинских беспилотников самолетного типа. Девять из них перехватили над Волгоградской областью.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА пострадал человек.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами