Трамп заявил, что сделка Netflix и Warner Bros. может стать проблемой

Президент США Трамп пообещал решить проблемы из-за покупки Warner Bros. сервисом Netfliх
Warner Bros.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по покупке сервисом Netflix студии Warner Bros. «может стать проблемой». Его цитирует NBC.

Стоимость сделки с учетом долга превышает $82 миллиарда, и Трамп не уверен, что одобрит ее, поскольку получившаяся компания будет занимать слишком большую долю рынка.

«Что ж, должны пройти определенные процессы, и мы посмотрим, что получится. У [Netflix] очень большая доля рынка, уогда у них появляется Warner Bros., эта доля значительно возрастет», — объяснил он.

Трамп пообещал, что проконсультируется с «некоторыми экономистами», прежде чем сделка получит его одобрение.

«Я тоже буду участвовать в принятии этого решения», — сказал он.

Известно, что сопредседатель Netflix Тед Сарандос посетил Трампа в Белом доме в середине ноября, чтобы обсудить потенциальную сделку. У Сарандоса сложилось впечатление, что Netflix не столкнется с противодействием со стороны Белого дома.

Представители стримингового сервиса сообщали, что в рамках соглашения Netflix также приобретет телестудии HBO Max и HBO. Ожидается, что сделка будет закрыта после выделения подразделения Discovery Global в новую публичную компанию в третьем квартале 2026 года.

До этого в США назвали «кошмаром антимонополии» покупку Warner Bros. сервисом Netfliх.

Ранее Илон Маск призвал бойкотировать Netflix.

