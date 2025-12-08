Пенсионерам объяснили, как снизить платежки за коммуналку

В России действует система льгот и субсидий для пенсионеров, которая помогает снизить их расходы на жилищно-коммунальные услуги. Причем есть как федеральные, общие для всех меры, так и региональные, сообщил RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Основная возможность снижения суммы оплаты – это субсидия, которую назначают на ЖКУ при условии, что расходы на коммуналку превысили порог от совокупного дохода семьи. Этот порог отличается в зависимости от региона – так, в Москве это 10% от дохода, в Петербурге – 14%, в Казани – 21%, объяснил депутат. Предоставляют такую субсидию на полгода после подтверждения соответствующего права.

Помимо этого, пенсионеры имеют право воспользоваться компенсацией взносов на капремонт. Так, россиянам в возрасте от 70 до 79 лет полагается возмещение половины взноса, а от 80 и старше – 100%. Рассчитывать на такую меру поддержки могут лишь собственники жилья, не работающие, проживающие в одиночестве или с другими пенсионерами либо инвалидами, перечислил условия Чаплин. Он также напомнил о постоянных льготах для отдельных категорий населения, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов, жителей блокадного Ленинграда и других.

«Например, федеральное законодательство гарантирует 50%-ную скидку на оплату всего комплекса жилищно-коммунальных услуг ветеранам боевых действий и инвалидам», — уточнил Чаплин.

Кроме того, действуют правила запрета начисления комиссии и дополнительных сборов для льготных категорий граждан, включая пенсионеров. Распространяется это правило на оплату через банкоматы, терминалы, онлайн-сервисы.

До этого россиянам также напомнили о праве оплатить коммуналку авансом. Как уточнила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, количество месяцев, за которые гражданин хочет произвести оплату, не ограничено – все зависит от возможностей плательщика. Для этого в приложении банка или платежке нужно указать, за какие месяцы производится оплата заранее. В этом случае средства плательщика попадают на его лицевой счет, а затем постепенно списываются. Если фактическое начисление превысит вложенную сумму, то УК учтет недостающую сумму в будущих платежах.

