Ученые выяснили причину снижения внимания у детей

E_Katsiaryna/Shutterstock/FOTODOM

Длительное пребывание в социальных сетях может приводить к постепенному ухудшению способности концентрироваться у детей. К такому выводу пришли исследователи Каролинского института в Швеции. Работа опубликована в журнале Pediatrics Open Science (POS).

За последние полтора десятилетия использование цифровых устройств резко выросло, одновременно увеличилось число диагнозов СДВГ в разных странах. Ученые попытались проверить, связано ли это с изменением медиа-привычек.

Исследование охватило данные более 8 тысяч детей от 9–10 до 14 лет. Дети ежегодно сообщали, сколько времени они проводят в соцсетях, за просмотром видео и TV или за компьютерными играми. Родители в это время оценивали уровень невнимательности и импульсивности.

Исследователи обнаружили: дети, которые проводили много времени в социальных сетях постепенно демонстрировали рост симптомов невнимательности. При этом никакой связи между снижением концентрации и видеоиграми или просмотром телевизора обнаружено не было.

«Социальные сети создают постоянный поток отвлекающих стимулов — уведомления, сообщения, ожидание реакции. Даже мысль о том, что мог прийти новый ответ, нарушает фокус внимания», — объяснила профессор когнитивной нейробиологии Каролинского института Токель Клинберг.

Авторы подчеркнули, что результаты не означают: любой ребенок, сидящий в соцсетях, обязательно столкнется с проблемами. Однако повод для обсуждения возрастных ограничений и дизайна платформ есть. В исследовании время использования соцсетей выросло с 30 минут в день у девятилетних детей до 2,5 часов у тринадцатилетних, несмотря на формальный возрастной порог в 13 лет.

«Мы надеемся, что результаты помогут родителям принимать более взвешенные решения о цифровой среде, в которой растут дети», — отметил ведущий автор работы, исследователь Самсон Нивинс.

Ранее ученые раскрыли причину неудач в поиске партнера.

