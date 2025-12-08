Амурские тигрята родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появились на свет два амурских тигренка. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Уточняется, что котята родились в конце августа, но мама долго прятала их от посторонних глаз. Через месяц после рождения состоялось первое взвешивание животных — они весили 7 кг. В середине ноября прошла плановая вакцинация, тигрят также взвесили — на это раз они уже были 12 кг.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, сотрудники проверяют здоровье, вес и упитанность тигрят несколько раз в течение их взросления.

«Чтобы получить доступ к тигрятам, маму в это время кормят в соседнем вольере. Процедура проводится быстро, чтобы максимально снизить уровень стресса для животных», — пояснила она.

В данный момент тигрята вместе с мамой живут в отдельном вольере в уединенном уголке Центра воспроизводства, в его не экспозиционной части. Первые три месяца они питаются материнским молоком, но со второго месяца жизни вместе с тем начинают пробовать мясо, которое приносит им родительница. Сейчас детеныши уже самостоятельно охотятся на перепелок.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш редкой мартышки.