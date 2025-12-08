В районе аэропорта в Литве задержали двух человек с БПЛА

В районе Вильнюсского аэропорта задержали двух человек, запускавших БПЛА

В районе Вильнюсского международного аэропорта Службой общественного порядка Литвы были задержаны два человека, запускавшие БПЛА. Об этом сообщил журналистам ее начальник Викторас Грабаускас, его слова приводит ТАСС.

«Задержаны два человека, запускавшие беспилотные летательные аппараты в зоне особого контроля аэропорта», — сказал он.

По словам Грабаускаса, один из дронов угрожал полетам гражданской авиации.

«На непродолжительное время пришлось отозвать рейсы воздушных судов», — отметил начальник.

Он уточнил, что пауза из-за нарушения режима продолжалась около 20 минут.

3 декабря глава министерства обороны балтийской республики Робертас Каунас заявил, что испанские военнослужащие направят в Литву системы Crow, которые предназначены для борьбы с беспилотниками.

30 сентября сообщалось, что Литва приобретет системы противовоздушной обороны в Швеции и Норвегии. Помимо этого, Литва приобретет четыре радара и системы звукового распознавания БПЛА украинского производства Sky Fortress.

Ранее Литва попросила НАТО усилить ПВО в стране после падения дронов.