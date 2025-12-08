В Татарстане школьница проглотила зубную щетку, когда чистила зубы

В Татарстане врачи извлекли зубную щетку длиной 19 сантиметров из желудка 13-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Камского детского медицинского центра Набережных Челнов.

Девочка поступила в детскую больницу Казани с подозрением на проглоченное инородное тело. В ходе обследования медики обнаружили проглоченную зубную щетку, которая частично находилась в пищеводе, а частично — в желудке, создавая риск повреждения внутренних органов.

«Предположительно, произошла неожиданная реакция, возможно, резкий вдох или даже смех во время чистки зубов. Это могло спровоцировать непроизвольное сокращение мышц глотки, которое подтолкнуло щетку дальше по пищеводу. Так как анатомически пищевод имеет определенную эластичность, щетка, несмотря на свои размеры, смогла продвинуться вплоть до желудка», — рассказал врач-хирург Дамир Хузин.

Для удаления щетки врачи провели эндоскопическую операцию. Этот малоинвазивный метод позволил аккуратно извлечь инородное тело через естественные пути.

