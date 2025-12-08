На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Татарстане школьница проглотила зубную щетку, когда чистила зубы

В Татарстане врачи достали зубную щетку из желудка школьницы
Камский детский медицинский центр г.Набережные Челны

В Татарстане врачи извлекли зубную щетку длиной 19 сантиметров из желудка 13-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Камского детского медицинского центра Набережных Челнов.

Девочка поступила в детскую больницу Казани с подозрением на проглоченное инородное тело. В ходе обследования медики обнаружили проглоченную зубную щетку, которая частично находилась в пищеводе, а частично — в желудке, создавая риск повреждения внутренних органов.

«Предположительно, произошла неожиданная реакция, возможно, резкий вдох или даже смех во время чистки зубов. Это могло спровоцировать непроизвольное сокращение мышц глотки, которое подтолкнуло щетку дальше по пищеводу. Так как анатомически пищевод имеет определенную эластичность, щетка, несмотря на свои размеры, смогла продвинуться вплоть до желудка», — рассказал врач-хирург Дамир Хузин.

Для удаления щетки врачи провели эндоскопическую операцию. Этот малоинвазивный метод позволил аккуратно извлечь инородное тело через естественные пути.

Ранее в ХМАО двухлетний мальчик наглотался магнитов.

