В Чите школьника госпитализировали после подзатыльника от учителя

В Чите учитель ударил шестиклассника по затылку и отправил его в больницу
РИА Новости

В Чите учитель ударил ученика по затылку. В результате ребенок неделю провел в больнице, сообщает газета «Вечорка».

Инцидент произошел 13 ноября на уроке литературы в 6 «Б» классе школы № 24. Один из мальчиков замерз и пытался надеть свою кофту, но случайно ударил оказавшегося рядом учителя замком от молнии. Дмитрий Валерьевич С. отвесил мальчику подзатыльник со словами: «Получай ответку!».

После удара у школьника онемели зубы, а тело покрылось мурашками. Вечером он стал жаловаться на тошноту, и родители вызвали скорую. В больнице ему диагностировали сотрясение мозга. Пока мальчик лежал на больничной койке, его мать обратилась в полицию с заявлением о побоях.

«Это не было случайностью, учитель намеренно хотел сделать ребенку больно», — уверена женщина.

В администрации школы сообщили, что Дмитрий Валерьевич уже написал заявление об увольнении по собственному желанию. Однако родители требуют отстранить его от работы с детьми в принципе.

Известно, что в 2017 году педагог уже становился «героем» скандальной истории. Тогда его увольнения добивались коллеги, которые обвиняли учителя в непрофессионализме, однако мужчину, у которого якобы имелся покровитель в Министерстве образования, не уволили.

Ранее учитель и ученик подрались в екатеринбургской школе.

