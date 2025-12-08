На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, зачем банкам привязывать счета клиентов к ИНН

Юрист Суворова: ЦБ обяжет банки привязывать счета к ИНН для борьбы с мошенниками
Планы Центрального банка России по введению обязательной привязки индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) клиентов к их банковским счетам являются логичным развитием мер против мошенничества. Об этом RT рассказала директор по правовым вопросам финансового маркетплейса «Сравни» Юлия Суворова.

«Такие шаги усиливают контроль над финансовыми потоками, минимизируя риски для жертв. Для россиян это решение в целом повысит безопасность банковских операций, снижая вероятность потери денег из-за мошенников через подставные счета», — сказала юрист.

Суворова добавила, что подобные меры могут оказать положительное влияние на снижение уровня ошибочных списаний в ходе исполнительного производства или удержания налогов.

До этого СМИ сообщили, что ЦБ планирует обязать кредитные организации привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам. Такое решение, как отметили в регуляторе, затронет как новые счета, так и уже открытые. Меры необходимы для работы платформы «Антидроп», запуск которой запланирован на середину 2027 года, уточнили в Центробанке.

Ранее стало известно, что в России обсудят реформу ИНН.

