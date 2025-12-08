В Германии отвергли критику, содержащуюся в Стратегии нацбезопасности США

Правительство Германии отвергло критику в адрес Европы, которая содержится в новой Стратегии национальной безопасности США. Об этом журналистам заявил заместитель председателя немецкого кабинета министров Себастьян Хилле, передает ТАСС.

Чиновник обратил внимание, что Европа и США связаны друг с другом исторически, экономически и культурно. По сей день они остаются близкими партнерами.

«Тем не менее мы отвергаем некоторые критические высказывания в адрес ЕС (Европейского союза — «Газета.Ru»). Политические свободы, включая право на свободу выражения мнений, относятся к числу основополагающих ценностей Европейского союза. Мы рассматриваем обвинения в этом отношении скорее как идеологию, чем стратегию», — сказал Хилле.

Он добавил, что Берлин «категорично не согласен» с рядом выводов Вашингтона о геополитической ситуации в мире. В частности, это касается нежелания американского руководства классифицировать Россию как угрозу. По словам замглавы немецкого правительства, Германия придерживается «совместного анализа НАТО», по которому Россия якобы является «угрозой трансатлантической безопасности».

В то же время чиновник отметил, что Стратегия нацбезопасности США включает в себя положения, которым Европа «решительно следует». Речь идет о том, что ЕС должен как можно быстрее стать способным в значительной степени гарантировать свою безопасность.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. В документе говорится, что американская сторона хочет, чтобы страны Европы взяли на себя больше ответственности за обеспечение собственной безопасности. Также в тексте указано, что Вашингтон будет противостоять продвигаемым элитами антидемократическим ограничениям на основные свободы в Европе.

Ранее в Кремле оценили новую Стратегию нацбезопасности США.