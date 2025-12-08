На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии отвергли критику, содержащуюся в Стратегии нацбезопасности США

Правительство Германии отвергло критику США в адрес Европы
true
true
true
close
Michael Sohn/AP

Правительство Германии отвергло критику в адрес Европы, которая содержится в новой Стратегии национальной безопасности США. Об этом журналистам заявил заместитель председателя немецкого кабинета министров Себастьян Хилле, передает ТАСС.

Чиновник обратил внимание, что Европа и США связаны друг с другом исторически, экономически и культурно. По сей день они остаются близкими партнерами.

«Тем не менее мы отвергаем некоторые критические высказывания в адрес ЕС (Европейского союза — «Газета.Ru»). Политические свободы, включая право на свободу выражения мнений, относятся к числу основополагающих ценностей Европейского союза. Мы рассматриваем обвинения в этом отношении скорее как идеологию, чем стратегию», — сказал Хилле.

Он добавил, что Берлин «категорично не согласен» с рядом выводов Вашингтона о геополитической ситуации в мире. В частности, это касается нежелания американского руководства классифицировать Россию как угрозу. По словам замглавы немецкого правительства, Германия придерживается «совместного анализа НАТО», по которому Россия якобы является «угрозой трансатлантической безопасности».

В то же время чиновник отметил, что Стратегия нацбезопасности США включает в себя положения, которым Европа «решительно следует». Речь идет о том, что ЕС должен как можно быстрее стать способным в значительной степени гарантировать свою безопасность.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. В документе говорится, что американская сторона хочет, чтобы страны Европы взяли на себя больше ответственности за обеспечение собственной безопасности. Также в тексте указано, что Вашингтон будет противостоять продвигаемым элитами антидемократическим ограничениям на основные свободы в Европе.

Ранее в Кремле оценили новую Стратегию нацбезопасности США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами