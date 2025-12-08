Ряд европейских стран стали испытывать раздражение из-за Украины

Государства Северной Европы испытывают все больше раздражения в связи с тем, что они выделяют больше средств на поддержку Украины по сравнению с другими странами региона. Об этом пишет The Economist.

По словам журналистов, план по конфискации замороженных активов РФ стал «ключевым испытанием европейской решимости». В Европейском союзе (ЕС) по-прежнему не могут прийти к консенсусу по данному вопросу, поэтому страны — члены вынуждены выделять деньги на поддержку Киева из собственных бюджетов. При этом государства Северной Европы оказывают Украине непропорционально много такой помощи и выражают недовольство из-за того, «что бремя не разделено равномерно в блоке».

В публикации подчеркивается, что Киев рискует уже в марте или апреле следующего года остаться без бюджетных средств, если ЕС не предоставит ему новый пакет помощи. Решение должно быть принято уже 18 декабря, на этот день запланирован саммит лидеров стран — членов регионального содружества.

Как отметили авторы материала, в теории ЕС может одобрить инициативу по экспроприации российских активов и без согласия со стороны Бельгии, которая выступает против. Однако это может спровоцировать «глубокий внутренний раскол» в блоке.

Ранее были названы государства ЕС, которые могут стать основными гарантами кредита Украине за счет активов РФ.