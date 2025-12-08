В Сеуле девушку приговорили к четырем годам тюрьмы за шантаж футболиста

Центральный районный суд Сеула приговорил женщину по фамилии Ян к четырем годам лишения свободы за вымогательство крупной суммы денег у футболиста Сон Хын Мина. Об этом сообщает «AP News».

В 2024 году Ян отправила футболисту ультразвуковое фото ребенка, утверждая, что он является отцом, и потребовала 300 миллионов вон (около 204 000 долларов США) за молчание. Позже она вступила в сговор с мужчиной по фамилии Юн, чтобы попытаться выманить у Сона больше средств. Суд установил, что беременность девушки не связана с футболистом, хотя сама Ян не подтвердила, чьего ребенка носит.

Соучастник Юн признал свою вину сразу и был приговорен к двум годам тюрьмы. Ян вину не признала, отрицая обвинения в вымогательстве и покушении на него. Подозрения в попытке шантажа возникли еще в июне прошлого года, когда Сон Хын Мин выступал за английский «Тоттенхэм Хотспур».

В августе 2025 года 33-летний Сон Хын Мин перешел в клуб MLS «Лос-Анджелес».

