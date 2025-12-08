«Я русская»: российская теннисистка объяснила переход под флаг Австрии

Российская теннисистка Анастасия Потапова в своем Telegram-канале объяснила решение сменить спортивное гражданство на австрийское.

«Я русская — это есть и останется внутри меня на всю жизнь, кто бы что ни говорил и ни писал. Мне важно профессионально расти и приближаться к моим целям. И всегда буду благодарна за возможности, карьеру и воспитание, которые я получила в России. Время начинать новую главу моей профессиональной карьеры и ставить новые высоты», — написала спортсменка.

4 декабря Потапова заявила, что со следующего сезона будет выступать за Австрию, и отметила, что чувствует себя там, как дома.

24-летняя Потапова занимает 51-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка завоевала три чемпионских титула в одиночном разряде. Пиком ее достижений в рейтинге стало 21-е место в июне 2023 года. После смены спортивного гражданства она станет первой ракеткой страны, обойдя Юлию Грабер, которая занимает 94-ю позицию в мире.

Ранее Ирина Роднина заявила, что Потапова повела себя как рыба.