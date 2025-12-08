На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сильная магнитная буря начнется на Земле раньше, чем ожидалось

Лаборатория ИКИ РАН: сильная магнитная буря начнется сегодня, а не завтра
true
true
true
close
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Сильная магнитная буря начнется на Земле раньше, чем изначально ожидалось. Об этом сообщила Лаборатория ИКИ РАН.

Там отметили, что «произошло жесткое обновление прогноза».

«Приход плазмы сдвинут на половину суток вперед и ожидается не завтра в середине дня, а уже сегодня в полночь», — говорится в публикации.

Кроме того, из-за более высокой скорости повысился как средний уровень, так и продолжительность ожидающихся возмущений.

«На Солнце с утра наблюдается довольно заметное оживление. С начала суток зарегистрировано уже три сильных вспышки уровня M и одно событие X класса», — добавили ученые.

15 ноября ученые впервые за 20 лет наблюдений зафиксировали на Земле второй год подряд магнитную бурю «планетарного масштаба». После длительного перерыва магнитная буря мощностью G5 была зафиксирована в мае 2024 года. В 2025 году люди наблюдали экстрасильную магнитную бурю 12 ноября, которая достигла высшего уровня G5, возмущение достигло отметки 8,67 единиц.

Ранее россиянам объяснили, чем опасны магнитные бури для людей с хроническими заболеваниями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами