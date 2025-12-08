Сильная магнитная буря начнется на Земле раньше, чем ожидалось

Сильная магнитная буря начнется на Земле раньше, чем изначально ожидалось. Об этом сообщила Лаборатория ИКИ РАН.
Там отметили, что «произошло жесткое обновление прогноза».
«Приход плазмы сдвинут на половину суток вперед и ожидается не завтра в середине дня, а уже сегодня в полночь», — говорится в публикации.
Кроме того, из-за более высокой скорости повысился как средний уровень, так и продолжительность ожидающихся возмущений.
«На Солнце с утра наблюдается довольно заметное оживление. С начала суток зарегистрировано уже три сильных вспышки уровня M и одно событие X класса», — добавили ученые.
15 ноября ученые впервые за 20 лет наблюдений зафиксировали на Земле второй год подряд магнитную бурю «планетарного масштаба». После длительного перерыва магнитная буря мощностью G5 была зафиксирована в мае 2024 года. В 2025 году люди наблюдали экстрасильную магнитную бурю 12 ноября, которая достигла высшего уровня G5, возмущение достигло отметки 8,67 единиц.
Ранее россиянам объяснили, чем опасны магнитные бури для людей с хроническими заболеваниями.