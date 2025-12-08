Россияне рассказали, когда к ним приходит новогоднее настроение

Треть россиян ощущают новогоднее настроение только в последние дни декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга ON Медиа.

По данным опроса, главными источниками новогоднего настроения являются уличные украшения, новогодняя елка дома, зимняя погода, а также фильмы и праздничная еда. При этом главным источником праздничного настроения люди назвали время с семьей и близкими.

«Женщины (30%) начинают ощущать праздник раньше — в середине месяца. Почти половина респондентов (46%) назвали главным источником праздничного настроения время с семьей и близкими», — говорится в исследовании.

Ученые добавили, что порядка 27% респондентов находят новогоднее настроение в праздничной атмосфере повсюду. При этом сбить праздничный настрой могут финансовые трудности (30%) и плохая погода (20%). Опрос показал, что на проблемы с деньгами жалуются россияне 35-44 лет, а на непогоду сильнее всего реагируют респонденты старшего поколения.

В ходе опроса опрошенные сообщили, что атмосферу Нового года помогают создавать фильмы «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (54%), «Один дома» (28%), «Чародеи» и «Карнавальная ночь» (по 23%).

Исследование проводили среди 650 россиян. В выборку вошли мужчины и женщины от 18 до 65 лет, которые являются жителями Москвы, Санкт‑Петербурга, других городов‑миллионников и населенных пунктов с численностью от 100 тыс. человек.

