Китай обязал Malaysia Airlines выплатить компенсации за пропавший самолет

В КНР обязали выплатить компенсацию семьям пассажиров пропавшего рейса MH370
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Суд города Пекина обязал авиакомпанию Malaysia Airlines выплатить нескольким семьям пропавших без вести пассажиров рейса MH370 более 2,9 млн юаней ($410 240) в качестве компенсации по каждому делу. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По информации Reuters, решения вынесены по восьми делам, связанным с восемью пропавшими пассажирами. Как отмечается, еще 47 уголовных дел были урегулированы и отозваны, а оставшиеся 23 дела все еще рассматриваются.

В ночь на 8 марта 2014 года самолет Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, включая российского туриста, исчез с радаров. Предположительно, он потерпел крушение в южной части Индийского океана. Три года шла поисковая операция, финансируемая несколькими странами, однако обломки самолета так и не были обнаружены.

В декабре 2014 года американская компания Ocean Infinity возобновила поиски обломков самолета на дне океана, после того, как малайзийские власти согласовали возобновление поисков.

Ранее самолет с тремя пассажирами исчез с радаров после вылета из Каракаса.

