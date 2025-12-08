Туапсинский коммерческий порт был незаконно выведен из госвладения

Туапсинский морской коммерческий порт был незаконно выведен из госсобственности в 1996 году на основании кабального кредитного договора. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Краснодарского края при рассмотрении иска Генпрокуратуры, на которое ссылается агентство ТАСС.

Согласно решению суда, общество владеет земельным участком площадью в 3 гектара, глубоководным причалом, производственной базой, логистическим и перевалочным комплексами, а также объектами вспомогательной инфраструктуры. До этого портовая инфраструктура принадлежала рыбколхозу «Родина» и одноименному государственному рыбзаводу. По версии суда, с целью незаконного вывода государственного имущества 7 декабря 1994 года бывший руководитель рыбколхоза заключил с Южно-Черноморским коммерческим банком заведомо невыгодный кредитный договор, а в 1996 году под предлогом невозврата фиктивной задолженности стороны оформили мировое соглашение, по которому имущественный комплекс предприятия был передан кредитору.

Кредитный договор был заключен на сумму 2,5 млрд рублей с ежемесячной уплатой процентов в размере 190% годовых, а в случае просрочки платежей — 380%. В обеспечение сделки были заложены активы предприятия. При этом объект считался подлежавшим изъятию из государственной собственности.

