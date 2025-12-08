На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Туапсинский коммерческий порт был незаконно выведен из госвладения

Туапсинский коммерческий порт незаконно выбыл из госсобственности из-за кредита
true
true
true
close
Shutterstock

Туапсинский морской коммерческий порт был незаконно выведен из госсобственности в 1996 году на основании кабального кредитного договора. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Краснодарского края при рассмотрении иска Генпрокуратуры, на которое ссылается агентство ТАСС.

Согласно решению суда, общество владеет земельным участком площадью в 3 гектара, глубоководным причалом, производственной базой, логистическим и перевалочным комплексами, а также объектами вспомогательной инфраструктуры. До этого портовая инфраструктура принадлежала рыбколхозу «Родина» и одноименному государственному рыбзаводу. По версии суда, с целью незаконного вывода государственного имущества 7 декабря 1994 года бывший руководитель рыбколхоза заключил с Южно-Черноморским коммерческим банком заведомо невыгодный кредитный договор, а в 1996 году под предлогом невозврата фиктивной задолженности стороны оформили мировое соглашение, по которому имущественный комплекс предприятия был передан кредитору.

Кредитный договор был заключен на сумму 2,5 млрд рублей с ежемесячной уплатой процентов в размере 190% годовых, а в случае просрочки платежей — 380%. В обеспечение сделки были заложены активы предприятия. При этом объект считался подлежавшим изъятию из государственной собственности.

В мае сообщалось, что министерство внутренних дел обсуждает возможность введения полного запрета на кредиты как способ борьбы с мошенниками. Инициативу представил замначальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов. В ведомстве считают, что подобная мера позволит «защитить всех».

Ранее сообщалось, что бесхозное жилье в новых регионах могут передать в госсобственность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами