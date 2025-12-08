Путин наградит Героев России

Президент России Владимир Путин 9 декабря наградит Героев России медалями «Золотая Звезда». Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Торжественное мероприятия состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Участие в нем примут более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников события Герои Советского Союза, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также те, кто награжден тремя и более орденами Мужества.

9 декабря в России ежегодно отмечается День Героев Отечества. В Кремле уточнили, что эта традиция была возобновлена указом президента в 2013 году.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что эта неделя у Путина будет весьма напряженной.

В графике у президента на ближайшие дни запланировано множество событий. Кроме встречи с Героями РФ он проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и встретится с членами совета Парламентской ассамблеи ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

Ранее Песков рассказал об отпуске Путина.