На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин наградит Героев России

Путин 9 декабря наградит Героев России медалями «Золотая Звезда»
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 9 декабря наградит Героев России медалями «Золотая Звезда». Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Торжественное мероприятия состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Участие в нем примут более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников события Герои Советского Союза, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также те, кто награжден тремя и более орденами Мужества.

9 декабря в России ежегодно отмечается День Героев Отечества. В Кремле уточнили, что эта традиция была возобновлена указом президента в 2013 году.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что эта неделя у Путина будет весьма напряженной.

В графике у президента на ближайшие дни запланировано множество событий. Кроме встречи с Героями РФ он проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и встретится с членами совета Парламентской ассамблеи ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

Ранее Песков рассказал об отпуске Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами