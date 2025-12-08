Генпрокуратура РФ направила в суд дело о геноциде населения ДНР и ЛНР

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о геноциде мирного населения на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), который, по версии следствия, происходил с 2014 года. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высшего политического и военного руководства Украины», — сказано в сообщении.

В деле фигурирует 41 обвиняемый, в том числе экс-глава офиса президента Андрей Ермак, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, сменивший его Александр Сырский, бывший президент страны Петр Порошенко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта.

По данным Генеральной прокуратуры, они обвиняются по статье 357 УК РФ («геноцид»). Фигуранты объявлены в международный розыск, а Басманный суд Москвы заочно избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия завершены, материалы направлены для рассмотрения по существу в Верховный суд Донецкой народной республики.

В конце октября официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что более 18 тысяч мирных жителей ДНР и ЛНР пострадали в результате атак со стороны Украины с 2014 года. По ее словам, сотрудники СК продолжают расследовать преступления, совершенные представителями военного и политического руководства Украины в отношении жителей Донбасса.

Ранее в России назначили оператора по увековечению памяти жертв геноцида.