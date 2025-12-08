«Это нонсенс»: в Госдуме осудили взимание платы за доступ к школьному электронному дневнику

Платных услуг в школьных электронных дневниках и журналах быть не должно, введение подписки — нонсенс. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, призвав отменить нововведения.

«В последнее время получаю все больше жалоб родителей на поборы в системе электронных дневников. Речь о платформе «Дневник.ру», на которую многие школы перешли, не спрашивая мнения родителей. У платформы есть сайт, который, по словам родителей, мало информативен, неудобен, а зачастую и вовсе недоступен. И есть приложение, но это, как признают сами разработчики, «коммерческий сервис». Здесь все работает, но все платно, по подписке, которую, к тому же, очень сложно отменить. Некоторые родители пишут, что плата списывается даже после того, как дети окончили школу! А почему вообще родители должны платить за то, чтобы получить сведения о своих детях?! Узнать их оценки в школе и домашнее задание. Это нонсенс! Я призываю Минпросвещения и Минцифры решить проблему. Никаких платных услуг в электронных дневниках и журналах быть не должно! Они вводились для удобства, а не для заработка!», — сказал он.

Миронов считает, что вопрос использования электронных сервисов школы должны решать совместно с родителями.

«Минпросвещения стоит рекомендовать школам основываться на мнении родителей: какие электронные дневники им удобны и нужны ли вообще. Все чаще в обращениях люди просят вернуть бумажные дневники, с которыми точно не будет никаких сбоев, утечек и платных услуг. И такие запросы сами по себе многое говорят о качестве электронных сервисов», — добавил он.

До этого стало известно, что россияне массово жалуются на платные подписки в школьных электронных дневниках. Без них нельзя посмотреть оценки детей и домашние задания.

После этого депутат Мосгордумы ЛДПР Мария Воропаева заявила, что родители не должны быть заложниками абонентской платы, чтобы узнавать оценки и домашние задания для своего ребенка. Ситуация с платными электронными дневниками – это правовой пробел, который необходимо решить определенными мерами. Одним из которых является признание таких де-факто обязательных сервисов социально значимыми услугами и запрет на оплату их базового функционала.

Ранее Володин назвал недопустимым введение платных услуг в электронных школьных дневниках.