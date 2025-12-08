На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выявлена неочевидная причина тяжелой депрессии

Advanced Science: гиперактивный иммунитет может быть причиной депрессии
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Тяжелая форма депрессии, сопровождающаяся атипичными симптомами и психотическими эпизодами, может быть связана с системным нарушением, объединяющим работу иммунитета и развитие нервной ткани. К такому выводу пришли южнокорейские ученые. Работа опубликована в журнале Advanced Science.

Депрессивное расстройство остается одним из наиболее распространенных и тяжелых психических состояний. Диагноз ставится на основании жалоб и наблюдений врача — объективных биотестов до сих пор не существует. Особенно сложно диагностировать и лечить атипичную депрессию с психотическими симптомами: пациенты страдают от галлюцинаций или бредовых идей. Эта форма плохо реагирует на стандартные антидепрессанты и сопряжена с высоким риском саморазрушительного поведения.

Исследователи попытались найти биологические следы этого расстройства. В исследовании участвовали молодые женщины с тяжелой формой атипичной депрессии, контрольную группу составили здоровые добровольцы. Уже на уровне стандартных анализов исследователи выявили повышенное количество лейкоцитов — неспецифический признак воспаления. Более глубокий протеомный анализ плазмы показал наличие в крови белков, характерных для нервной ткани, что крайне необычно.

Среди них — DCLK3, участвующий в формировании нейронных связей, и CALY, влияющий на дофаминовую передачу. Их присутствие в крови может указывать либо на нарушение барьеров между мозгом и кровотоком, либо на системный сбой, затрагивающий одновременно нейроны и иммунитет. Одновременно у пациенток были повышены уровни компонента комплемента C5 — одного из ключевых регуляторов воспалительного ответа. Эти данные согласуются с гипотезой о том, что гиперактивный иммунитет играет центральную роль в развитии тяжелых психических нарушений.

Чтобы понять, как эти системные изменения отражаются на мозге, ученые пошли еще дальше и создали миниатюрные аналоги мозга — органоиды. Для этого кровяные клетки пациенток перепрограммировали в стволовые и направили их развитие в сторону нервной ткани. Уже на ранних стадиях стало заметно: органоиды пациентов растут медленнее и остаются более малыми. При воздействии синтетического стресс-гормона такие структуры реагировали значительно хуже, чем органоиды здоровых участниц — активировались гены, связанные с клеточной гибелью, и нарушались процессы нормального созревания нейронов.

По мнению авторов, результаты дают надежду на создание объективных биомаркеров депрессии. В перспективе наличие белков DCLK3, CALY и C5 в крови может стать основой для диагностического теста, который позволит не только ставить диагноз точнее, но и подбирать лечение с учетом иммунологических особенностей пациента.

Ранее ученые рассказали, действительно ли слишком много спать вредно для здоровья.

