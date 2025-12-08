В Кремле подвели итоги встречи Путина и Уиткоффа

Песков: на встрече Путина и Уиткоффа была проделана обстоятельная работа

Во время встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве была проделана «обстоятельная работа». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Вы знаете, что была проделана обстоятельная работа в Москве на встрече Путина с Уиткоффом и с [зятем президента США Джаредом] Кушнером», — заявил он.

По словам представителя Кремля, на основе договоренностей, достигнутых на встрече, Уиткофф и Кушнер работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым.

Переговоры Путина с американскими представителями завершились 3 декабря. Стороны не смогли найти компромисс по вопросу мирного плана на Украине. По итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть предложений США выглядит «более-менее приемлемой».

Позже Ушаков заявил, что Путину импонирует Кушнер. По словам помощника российского лидера, Кушнер «хотел прочувствовать идеи» президента РФ в контексте украинского урегулирования. Он добавил, что в этом вопросе встреча была весьма успешной.

По итогам встречи стороны договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

